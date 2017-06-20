Луганщина обзавелась пенным пляжем (Фото). Главная

В Рубежном (Луганская обл.) открыли современный пляж на микрорайоне Южный. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook.

«Открыт современный пляж на микрорайоне Южный в Рубежном. На открытии огромное количество детей, замечательная пенная дискотека! Хорошо, когда открываются такие объекты и создаются комфортные условия для отдыха в области!» — сообщил Клименко.

Он также уточнил, что пляж обустроил ООО НПП «Заря» (Рубежное, Луганская обл.) при содействии облгосадминистрации.

Фото: Facebook / Юрій Клименко