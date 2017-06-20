Донетчина: минус 20 тыс. грн за вождение мопеда в пьяном виде. Главная

Вождение мопеда в пьяном виде обойдется жителю Дружковки (Донецкая обл.) в 20 тыс. 400 грн. Такое решение принял Дружковский городской суд, рассмотрев материалы административного дела мужчины, который второй раз попался правоохранителям пьяным за рулем.

На заседание суда правонарушитель не пришел. Однако теперь он будет обязан заплатить штраф в течение трех месяцев.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, с 19 по 30 июня в регионе проводится профилактическая отработка «Мотоциклист», цель которой предупредить ДТП с участием водителей мототранспорта, уберечь жизни мотоциклистов и снизить уровень дорожно-транспортного травматизма.

«В течение второй декады июня текущего года на территории области наблюдается увеличение количества автодорожных происшествий с участием мотоциклов и скутеров», – говорится в сообщении полиции.

Так, в период с 10 по 15 июня на автодорогах области зарегистрировано 7 дорожных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести и 1 человек погиб.

В частности, 14 июня в Авдеевке (Покровский район, Донецкой обл.) по технологические дороге из стороны центральной проходной ПАО «АКХЗ» в направлении с. Ласточкино двигался автомобиль «Chery Tiggo», водитель которого на прямом участке дороги, возле административного здания ПАО «АКХЗ» выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с мотоциклом «Viper VM 200» под управлением 43 летнего водителя. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия.

В полиции напомнили, что на скутере и мопеде можно ездить с 16 лет, на квадроцикле и мотоцикле – с 18. Для этого необходимо пройти обучение, сдать экзамены и получить удостоверение водителя соответствующей категории. В частности, водительское удостоверение категории А-1 могут получить лица, достигшие 16-летнего возраста, а категории В-1 – по достижении 18 лет.

По материалам: Дружковка на ладонях, ГУ Национальной полиции в Донецкой области