Сеть Vodafone в «ДНР» работает сама по себе. Новости

У технических работников украинского мобильного оператора Vodafone нет доступа к базовым станциям на территории «ДНР». Об этом рассказала пресс-секретарь компании Vodafone Виктория Рубан, передает «Радио Свобода».

«Сейчас там все отремонтировано. Но так как это – неподконтрольная территория, у нас там никто не работает. Если, к примеру, отключают электрику, то базовые станции, естественно, не работают. Если включают, то и станции переподключаются. Сеть сейчас работает в таком режиме, и мы, к сожалению, ничего сделать не можем и являемся заложниками ситуации. Сеть работает автономно. Ресурс определенный есть, так как уже столько лет связь держится. Но оборудование, хоть и достаточно надежное, но без поддержки может давать сбой», – рассказала Рубан.

Однако, по словам главы правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Эллины Шнурко-Табаковой, связь на неподконтрольной территории может не работать не только по причинам технических повреждений. Оборудование мобильных операторов отбирается представителями «ДНР». Как это было с «Киевстар» и «Лайф», поэтому в «ДНР» могут преследовать свои цели, устраивая перебои в мобильной сети.

«Они его не отключают. Они его присваивают себе, как в Крыму, и используют чужую инфраструктуру под новые способы ведения своего бизнеса. Забрали оборудование, узлы связи перенастроили», – говорит Элина Шнурко-Табакова.

О том, что оборудование мобильных операторов «ДНР» отключает в своих целях, говорит и бывший военный связист, журналист Максим Касьянов. По его словам, отключением и глушением мобильного сигнала в «ДНР» прощупывают почву, готовы ли жители неподконтрольной территории отказаться от украинской связи.

«Не трудно украсть, трудно поддерживать в рабочем состоянии. Наблюдая за тем, что происходит со связью в последние полтора месяца, происходят периодические локальные отключения. Возможно, это было и из-за технических проблем. Где-то попадание по вышке или кабелю. Но на удивление быстро связь восстанавливалась. Можно предположить, что это были пробные отключения с целью посмотреть, насколько население отреагирует. Очевидно, есть желание отключить совсем Vodafone, чтобы все строем перешли на "Феникс" ("республиканский" мобильный оператор)», – говорит Касьянов.

По его словам, в очередном «гумконвое» из России было завезено оборудование радиоэлектронной борьбы, позволяющее глушить сигналы мобильных операторов. Кроме того, несколько недель назад в сети появился сайт-клон оператора, сообщающий о прекращении работы Vodafone на территории «ДНР» и «ЛНР».

Однако если украинская связь окончательно пропадет на неподконтрольной территории, то это может спровоцировать недовольство местных жителей. И к каким последствиям это приведет, предугадать невозможно.

Напомним, 19 мая на территории «ДНР» были очередные проблемы со связью единственного доступного там украинского оператора Vodafone (МТС-Украина). До этого связь прекращалась и 5 июня, а наиболее продолжительный период отключения был 7-8 июня. Правда, в последнем случае пресс-служба Vodafone заявила, что причиной проблем с мобильной связью в «ДНР» и «ЛНР» стало повреждение неизвестными на подконтрольной Украине территории двух волоконно-оптических линий связи.

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