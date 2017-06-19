Закон о реинтеграции Донбасса даст правовую основу для ведения боевых действий. Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на заседании фракции «Народного фронта» презентовал концепцию закона о реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 19 июня, «Громадському» сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, также принимавший участие в заседании

«Сейчас обсуждается именно концепция и это правильный подход, чтобы на начальном этапе определить ее основные позиции. Собственно, это изменение статуса, признания оккупированных территорий формально оккупированными, и самое главное – это определение юридических предпосылок для ведения боевых действий и военных операций, чтобы этот закон давал такое законодательное право для главнокомандующего и СНБО», – сказал Парубий.

Спикер парламента отметил, что текст законопроекта пока не готов, речь идет исключительно о концепции.

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