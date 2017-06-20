Кабмин разрабатывает закон о пенсиях жителям «ДНР» и «ЛНР». Новости

В Кабинете министров на базе Министерства социальной политики создали группу для разработки законопроекта, который урегулирует начисление стажа и особенности получения украинских пенсий жителями неподконтрольных украинской власти районов Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом 19 июня сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в кулуарах после завершения согласительного совета, передает телеканал «112.Украина».
«Президентом отдельно предложено отдельным специальным законом разработать рамочный закон, и эта группа уже создана в Кабинете министров на базе Министерства социальной политики, который бы дал ответ, как будут начисляться пенсии для людей, которые находятся в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, как будет начисляться и выплачиваться пенсия для людей, которые находятся в оккупированном Крыму, как будет начисляться им этот стаж, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение», – сказала Ирина Луценко.
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