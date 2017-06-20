Абитуриенты из неподконтрольного Донбасса начали поступать в украинские вузы. Главная

19 июня начинают работу образовательные центры «Донбасс-Украина» – там жители неподконтрольных украинским властям территорий и населенных пунктов, где проходила антитеррористическая операция, смогут подать документы в университеты без сертификата внешнего независимого оценивания. Эти центры расположены на базе высших и средних специальных заведений на Донбассе, а также в эвакуированных из Донецка и Луганска вузах. Впрочем, правозащитники говорят: упрощенный порядок вступления надо было вводить для всех украинских вузов, а не только тех, что на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Большинство образовательных центров расположены на востоке Украины в университетах, колледжах и академиях Донбасса, в частности эвакуированных из неподконтрольной части страны. Однако есть центры и в других регионах, в частности в Виннице работает Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, а в Кривом Роге – Донецкий национальный университет экономики и торговли. Полный список высших и средних специальных учебных заведений, где расположены центры, и куда абитуриенты из неподконтрольных украинским властям территорий и зоны АТО могут поступать по упрощенному порядку, можно найти на сайте Министерства образования. Чтобы обратиться туда, не нужен ни сертификат о прохождении внешнего независимого оценивания, ни даже аттестат о полученном в Украине образовании.

«У тех абитуриентов, у которых нет аттестата – на один шаг больше. Сначала они должны заполнить документы для поступления на экстернат в школу, мы помогаем их заполнить. И на следующий день они сдают 2 экзамена – историю Украины, а также украинский язык. Школа выдает им справку, которая заменяет аттестат и которую на протяжении четырех месяцев обменяют на аттестат», – рассказал руководитель одного из образовательных центров при Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля в Северодонецке Луганской области Юрий Ковалев.

После получения справки абитуриент подает документы в избранное им учебное заведение из списка Министерства образования и сдает еще 1 экзамен, который вуз выбирает самостоятельно, или выполняет творческое задание, если его специальность это предусматривает. Выбор не ограничивается вузом, в образовательный центр которого абитуриент приходил за справкой. Образовательные центры будут работать с 19 июня до 30 сентября.

Если вчерашний выпускник хочет поступать на бюджет и на дневное отделение, он ограничен лишь четырьмя специальностями. Количество заявлений на контракт не ограничивается, отмечает Ковалев. В прошлом году в его университет поступило около сотни людей, треть из которых проживала на неподконтрольной Украине территории.

Абитуриентка Елена приехала в Северодонецк из Луганска. Она не успела получить сертификат ВНО, сессии которого проходили до 16 июня.

«Осталось сдать 2 экзамена, историю и украинский язык с литературой. И еще третий на выбор. Сегодня я должна позвонить, а уже завтра, наверное, я смогу их сдать. Я хочу, чтобы у меня был нормальный аттестат и диплом. "Документ" от "ЛНР" я не хочу, а с украинским смогу работать. Я все же нормальное будущее хочу», – говорит Елена. Она собирается учиться на психолога.

По мнению юриста общественной организации «Восток SOS» Елены Луневой, с одной стороны, новый порядок помогает абитуриентам из Донбасса, потому что им трудно конкурировать с другими выпускниками в знании украинского языка и литературы. Однако он и ограничивает их возможности – по упрощенному порядку они могут вступить только в ограниченное число вузов или колледжей. Это – или учебные заведения Донбасса, или те, которые переехали из неподконтрольной части Украины.

«Понятно, что вузы, которые перемещены, потеряли свою базу и оказались в сложной ситуации. Их надо поддерживать, они имеют свою историю. Но, видимо, не за счет ограничения студентов с неконтролируемой территории, чтобы они вступали только в те вузы», – считает Лунева.

Правозащитница напомнила, что в вузах есть ряд проблем, в частности с общежитиями. Кроме того, абитуриентов с неподконтрольных территорий ограничивают восточными и южными регионами, хотя, возможно, им полезнее было бы учиться в западных регионах страны.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий говорят: идея упростить поступление для абитуриентов из зоны АТО появилась почти сразу после создания министерства, в 2016 году, но только с этого года это удалось ввести. По словам заместителя министра Георгия Туки, они нашли полное понимание со стороны Министерства образования.

«Палка о двух концах. С одной стороны, хочется поддержать ту молодежь, которая находится сейчас на неконтролируемой территории, а с другой стороны, хочется поддержать и те вузы, которые переехали», – говорит Тука.

По словам заместителя министра, по изначальной идее упрощенный порядок поступления абитуриентов из неподконтрольных территорий в украинские вузы должен был работать на всей территории страны, однако эту идею не поддержали в украинском парламенте.