Порошенко полетел к Трампу говорить о Донбассе. Главная

19 июня президент Украины Петр Порошенко отправился в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает «УНИАН».

Прибытие Порошенко в Вашингтон запланировано на 01:00 20 июня.

Важный день – 20 июня: встреча с вице-президентом Майком Пенсом и президентом Трампом, а также американскими министрами энергетики и экономики.

Это – третий визит Порошенко в Вашингтон в качестве главы государства и первая его встреча с новым президентом США.

Главы государств среди других тем будут говорить и о войне в Донбассе.

В Белом доме уже подтвердили встречу 20 июня президента Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом.

«То, что встреча Трампа с Порошенко состоится до встречи с Путиным, – это не принципиальный, но важный момент, потому что это будет означать, что Путин не сможет внушить Трампу того, чего на самом деле нет. Не сможет наговорить ему о вещах, которые далеки от реальности, но на которые Трамп мог бы, в силу определенных своих личностных вещей, отреагировать. В этом контексте получение им информации "из первых рук" действительно важный момент… На мой взгляд, мы можем, по меньшей мере, ожидать подтверждения санкций и их продолжение, в более позитивном варианте – их расширение, а в более предпочтительно – перехода от слов о конкретной военной помощи к делу, то есть мы можем наконец получить от США оружие, которое нам сейчас крайне необходимо и для защиты от российской агрессии, и для сдерживания России», – прокомментировал руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.