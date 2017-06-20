США могут разместить военные резервы на территории Украины, – Парубий. Новости

В случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США предусматривается размещение американских военных резервов на территории Украины. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, передает «Укринформ».

«Оно (соглашение по безопасности – ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США», – сказал он.

Спикер отметил, что практику подобных соглашений давно используют в США: такие документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

По его словам, соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление оборонного летального оружия.

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