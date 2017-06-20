Реинтеграция Донбасса: как отказ от АТО поможет вернуть неподконтрольные территории. Главная

До конца этой сессии, ориентировочно 11-14 июля, Верховная Рада может принять закон о реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Рабочее название законопроекта, который разрабатывает парламентская рабочая группа на базе СНБО, – «Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета на Донбассе». Документ предусматривает переход от проведения антитеррористической операции к военной, дает президенту право вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также создает единый Штаб по решению проблем Донбасса, куда войдут СБУ, ВСУ, Нацполиция, ГСЧС и другие ведомства. Кроме того, по словам нардепов, которые входят в рабочую группу, принятие законопроекта существенно упростит жителям неподконтрольных территорий оформление документов, получение всевозможных разрешений и свидетельств, льгот и пенсий. Документ полностью основан на Минских соглашениях и предусматривает исключительно мирную реинтеграцию Донбасса. Эксперты в целом позитивно оценивают инициативу власти. Но при этом говорят, что принять такой законопроект нужно было еще в 2014 году после подписания вторых Минских соглашений.

По информации «Сегодня», разработка законопроекта о реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса под куполом началась чуть больше чем полгода назад, когда на этой теме активно пиарились «Самопомич» и «Батькивщина». Они зарегистрировали в Раде законопроект о временно неподконтрольной территории Украины (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), которым Россия признавалась оккупантом. Фактически же, по словам нардепов от БПП и НФ, «Самопомич» и «Батькивщина» предлагали оградиться от Донбасса колючей проволокой, забыть о жителях неподконтрольных территорий и заблокировать процесс освобождения заложников. Тогда же Петр Порошенко заявил, что нам нужен законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса, а не закон об оккупации, как предлагают «Самопомич» и «Батькивщина».

До недавнего времени в Раде разрабатывались три документа о восстановлении украинского суверенитета и реинтеграции Донбасса. «Один авторства Найема (Мустафа Найем, нардеп от БПП – авт.). Он в принципе довольно неплохой, может, мы возьмем его за основу и доработаем. Еще один разрабатывается другими нардепами от БПП, и последний авторства НФ», – рассказывали изданию источники в Администрации президента.

И, наверняка, такая расспрошенная коалиционная работа продолжалась бы и дальше, если бы ни заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что АТО себя исчерпала. По его словам, украинское законодательство больше не соответствует новым вызовам, так как предусматривает применение ВСУ лишь в случае объявления войны или АТО и не предоставляет автоматического права на использование ВСУ и других воинских формирований.

«Пришло время не просто признать оккупированными некоторые районы Донецкой и Луганской областей, но на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ. Нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями. Уточненный законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" будет представлен президенту, после чего, надеюсь, будет оперативно внесен в ВР», – заявил Александр Турчинов.

Петр Порошенко сразу же поспешил уточнить, что это он дал поручение разработать законопроект «О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса», который основывается на Минских соглашениях. Документ, по словам президента, определит правовой режим неподконтрольных территорий, но об отмене режима АТО речь не идет.

Уже 19 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко анонсировала, что вскоре рабочая группа, в которую входят около 20 нардепов от БПП и НФ, закончит написание законопроекта о реинтеграции Донбасса, и он будет вынесен на рассмотрение СНБО и зарегистрирован в ВР.

Правда, по словам нардепов, которые входят в состав рабочей группы, на сегодняшний день целостного законопроекта о реинтеграции Донбасса еще нет. Есть отдельные предложения и положения, которые будут утверждаться на основе концепции СНБО. Ее, по словам члена рабочей группы, нардепа от БПП Максима Курячего, примут на ближайшем заседании Совета нацбезопасности, который состоится по возвращению Петра Порошенко из Вашингтона.

Главные новшества законопроекта об «Особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета на Донбассе»:

обновление правовой базы и предоставление возможности войскам держать оружие и оборонять государство;

переход от проведения АТО к военному режиму;

создание единого Штаба, который будет подчиняться президенту и куда войдут СБУ, ВСУ, Нацполиция, Нацгвардия, ГСЧС и другие ведомства;

предоставление президенту права вводить чрезвычайное или военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

упрощение оформления жителями неподконтрольных территорий документов, разрешений и свидетельств, льгот и пенсий.

Нардеп от БПП, член рабочей группы Владимир Арьев объяснил, что принятие законопроекта закрепит переход к формату полномасштабного военного положения, так как режим проведения АТО устарел. Возможно, по его словам, речь пойдет о формате внедрения локальной войны с возможностью для президента иметь подчинение всех силовых структур на территории Донецкой и Луганской областей (в единый Штаб, создание которого предусматривается законопроектом – авт.), чтобы предотвратить замороженное состояние конфликта. По словам представителя президента в парламенте Ирины Луценко, законопроект даст право президенту вводить на неподконтрольной территории режим чрезвычайного или военного положения. Но о точных формулировках, будет ли это «военное положение», или «режим военного положения», или формат «локальной войны» ни один из членов рабочей группы не говорит.

«Это будет отдельное правовое состояние определенных территорий», – завуалированно ответил глава фракции БПП Артур Герасимов.

Эксперты прогнозируют, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет предусматривать что-то среднее между полномасштабным режимом военного положения и действующей сегодня АТО. Так, по словам военного эксперта Олега Жданова, норма о создании единого Штаба управления фактически дублирует норму закона об обороне Украины о введении ставки верховного главнокомандующего.

«Если вы возьмете закон об обороне, там есть 25 условий, которые в случае введения военного положения предваряются в жизнь. Из этих 25 пунктов на сегодняшний день уже действуют порядка 12-ти с помощью различных других законодательных актов. Они начали "рвать" этот закон по частям постановлениями Кабмина и ВР, изменениями в некоторые законы, чтобы дать дополнительные полномочия силовикам, чтобы ввести военно-гражданские администрации – это же фактически тоже один из пунктов введения военного или чрезвычайного положения», – сказал изданию Олег Жданов.

Также, по словам экспертов, законопроект о реинтеграции Донбасса не решает главную проблему – приведение этого конфликта в соответствие международному праву и украинскому законодательству, а именно – формализацию статуса войны между Украиной и Россией. «Речь не идет об объявлении Украиной войны России. Речь идет о фиксации факта того, что две страны находятся в состоянии войны, и принятие соответствующих действий, начиная от формализации того, что есть состояние войны, есть страна-агрессор, есть оккупированные территории. Причем это не только отдельные районы Донецкой и Луганской областей, но и незаконно аннексированная оккупированная Россией территория Крыма», – сказал изданию содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

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