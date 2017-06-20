Сводка из зоны АТО за 19 июня: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки в целом зафиксировано 43 обстрела украинских позиций, 4 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня утром, 20 июня, сообщил представитель пресс-центра штаба АТО подполковник Антон Миронович.

На луганском направлении вблизи Крымского незаконные вооруженные формирования вчера использовали минометы калибром 120 мм, 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Кроме того, противник осуществлял обстрелы позиций ВС Украины неподалеку Станицы Луганской, Новозвановки, Желтого, Айдара и Новоалександровки.

На приморском (мариупольском) направлении под огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березового и Марьинки. Во время обстрелов использовались гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, в отдельных случаях – зенитные установки и вооружение БТР. Также поблизости Павлополя незаконные вооруженные формирования вели огонь невысокой интенсивности из минометов калибром 82 мм, а неподалеку Талаковки вел обстрел снайпер.

На донецком направлении в южном пригороде Авдеевки и днем, и ночью неоднократно открывался огонь по позициям сил АТО из пехотного вооружения различных модификаций, из зенитной установки. Также на этом направлении вчера под огонь попал район Каменки, Зайцево и Новолуганского. Там противник под прикрытием гранатометов бил из стрелкового оружия.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 6 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск и Фрунзе, сел Желтое и Сокольники, поселка Голубовское. Огонь велся из арторудий калибром 122 мм, минометов калибрами 82 мм и 120 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия».

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