В ОБСЕ подтвердили гибель жительницы Саханки. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила гибель пожилой женщины в Саханке (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что женщина получила пулевое ранение, находясь на приусадебном участке у своего дома.

«17 июня, уточняя информацию, полученную от Совместного центра контроля и координации (СЦКК), о женщине (в возрасте 70 лет), погибшей от огнестрельного ранения 14 июня, наблюдатели посетили Саханку. Шесть жителей Саханки (двое мужчин 40–49 лет и четыре женщины 60–69 лет) по отдельности сообщили, что женщина получила пулевое ранение, когда находилась на приусадебном участке возле своего дома на ул. Гавриленко, 42. Они также сообщили, что 16 июня погибшая была похоронена в Саханке», – сказано в отчете.