Ситуация в пунктах пропуска утром 20 июня. Главная

Сегодня утром, 20 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 июня линию разграничения через КПВВ пересекли почти 39,3 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8245 человек и 1065 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9450 человек и 1745 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7980 человек и 1590 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4545 человек и 1005 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9080 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: