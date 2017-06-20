«Власти ДНР» запретили иностранцам ездить в Седово, – ОБСЕ. Главная

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольный украинским властям пос. Седово. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что представители НВФ, находившиеся на блокпосту, сообщили, что получили распоряжение не пропускать наблюдателей и что район закрыт для иностранцев.

«18 июня вооруженные члены "ДНР" на блокпосте, расположенном к северо-западу от пгт Седово (106 км к югу от Донецка), не пропустили патруль СММ в поселок, заявив, что они получили распоряжение не пропускать наблюдателей через блокпост и что этот район закрыт для иностранцев. Команда Миссии видела, как гражданские транспортные средства проезжали через блокпост. СММ проинформировала об этом СЦКК», – сказано в отчете СММ ОБСЕ.