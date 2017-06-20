Мы не можем одинаково строить отношения с Крымом и с Донбассом, – нардеп. Главная

В Верховной Раде Украины зарегистрированы 3 законопроекта относительно статуса неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Это законопроекты Оксаны Сыроид, Натальи Веселовой (на фото) и Мустафы Найема. Об этом сообщает «Громадське радіо».

Законопроект Натальи Веселовой звучит следующим образом: «О временно оккупированных Российской Федерацией и временно неподконтрольных территорий Украины вследствие вооруженного конфликта с использованием террористических групп, которые получают поддержку извне».

Этот законопроект стал реакцией на законопроект, который был ранее внесен рядом депутатов от «Самопомощи», в частности Оксаной Сыроид. Есть еще альтернативный законопроект Мустафы Найема.

Одно из главных отличий законопроекта Натальи Веселовой состоит в том, что она употребляет понятие неподконтрольной территории относительно Луганской и Донецкой областей и понятие «оккупированные» относительно территорий Крыма.

В двух же других законопроектах предлагается все эти территории обобщенно называть оккупированными.

«Я всегда подчеркивала, что 2 территории – Донбасс и Крым – являются оккупированными, но только в Крыму идет прямая оккупация, то есть Российская Федерация не отрицает присутствия своих Вооруженных сил, своих администраций. Она не отрицает, что на территории Крыма действуют законы РФ, также местных жителей на той территории принуждают принимать гражданство России», – отмечает Веселова.

В отдельных же районах Донецкой и Луганской областей идет непрямая оккупация с использованием третьих сил, считает она. То есть, Россия отрицает присутствие своих войск, РФ изо всех сил пытается доказать, что там воюет местное «ополчение», отрицает, что осуществляет контроль за теми администрациями, которые контролируют «власть» на тех территориях.

«Я даже в названии законопроекта подчеркиваю, что эти территории разные по статусу, потому что мы должны по-разному строить с ними отношения. Мы не можем одинаково строить отношения с Крымом и с Донбассом хотя бы по географическому положению», – считает нардеп.

«Если вследствие блокады Крыма были отрезаны поставки воды и электроэнергии, то от этого пострадал полуостров, но не пострадала остальная часть Украины. С Донбассом мы так поступить не можем, потому что вся энергосистема закольцована. Подконтрольные территории получают электроэнергию с тех электростанций, которые расположены за линией фронта. Точно так же неподконтрольные территории получают электроэнергию с подконтрольных», – добавляет она.

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