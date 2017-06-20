Опрос: 15% жителей Донбасса замечают украинскую пропаганду в СМИ, 8% – российскую (Инфографика). Новости

15% телезрителей на юго-востоке Украины замечают пропаганду, скрытую рекламу или предвзятые материалы на всеукраинских телеканалах. При этом российскую пропаганду замечают вдвое меньше жителей Донбасса – всего 8% телезрителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей 8 областей на юге и востоке Украины, проведенного компанией GfK по заказу Института массовой информации.

Наиболее критично относятся к «джинсе» и пропаганде в Одесской (18% зрителей ее замечают) и Донецкой (13%) областях, а почти не замечают пропаганды в Херсонской и Луганской областях (только по 3%).

В среднем, распространение «джинсы» несколько снизилось по сравнению с концом 2015 года, когда проводились местные выборы. Тогда скрытую рекламу и манипуляции замечали 18% – на центральных телеканалах, 16% – во всеукраинских онлайн-изданиях.

Опрос проводился компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID в январе-марте 2017 года в 8 областях Востока и Юга Украины (Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская, территории Донецкой и Луганской областей, контролируемые правительством Украины). Всего было опрошено 15103 респондентов. Теоретическая погрешность не превышает 1% для всей выборки и 2,5% для каждой области отдельно с вероятностью 0,95.