В Горняке пошла в магазин и пропала 6-летняя девочка. Главная

Полицейские Донетчины разыскивают пропавшую в Горняке 6-летнюю девочку. Ребенок ушел из дома 19 июня в 14:00 в магазин и не вернулся. Мать сообщила правоохранителям об исчезновении дочери лишь в 21:00, а до этого времени исчезновения ребенка она не заметила. Установлено, что женщина воспитывает еще 4 детей и злоупотребляет спиртными напитками. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Вечером 19 июня в полицию Селидово поступило сообщение, что в Горняке днем ​​ушла из дома и не вернулась маленькая девочка. По приказу руководителя областной полиции Вячеслава Аброськина личный состав полиции Покровска был поднят по тревоге и задействован в поисках ребенка.

«С целью усиления розыскных мероприятий отработки города и прилегающей территории утром 20 июня по распоряжению генерала Аброськина в Горняк были направлены и сотрудники Краматорского и Бахмутского отделов полиции. Поисковой операцией на месте руководит заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Колесник», – отметили в пресс-службе.

Полицейские устанавливают возможных свидетелей, опрашивают соседей, прочесывают улицы города. Задействованы кинологи со служебными собаками из Покровска и Мариуполя, используется квадрокоптер. Поиски продолжались всю ночь, но пока местонахождение пропавшего ребенка не установлено.

Помогите установить местонахождение ребенка!

Васютина Алина Александровна 09.09.2010 года рождения.

Приметы ребенка: рост – 110 см, светлые волосы, среднего телосложения, круглое лицо, голубые глаза, курносый нос, пухлые губы, на пояснице родинка в форме сердца, имеет дефект речи, была одета – разноцветная футболка, бриджи темного цвета, разноцветные шлепанцы.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении ребенка, обращаться на линию 102, или на моб. тел. 096 368 83 98; 063 342 69 43; 050 020 98 46; 095 696 17 57.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области