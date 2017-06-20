В Украине запретят еще ряд сайтов. Главная

Еще 20 сайтов могут запретить в Украине. Список составила рабочая группа при Мининформполитики. Об этом сообщает «Голос столицы».

По словам чиновников, сайты содержат контент, который способствует разжиганию межэтнической и межнациональной вражды, призывает к нарушению территориальной целостности государства или же содержит запрещенную законом коммунистическую пропаганду.

Популярность у сайтов очень разная – их месячная посещаемость колеблется от 3,5 тыс. до более 24 млн заходов. Перечень вредоносных ресурсов уже одобрили в Экспертном совете при МИП, а затем передали в Службу безопасности Украины.

С чем связано возникновение нового списка сайтов, которые подозреваются в угрозе безопасности Украины, прояснил эксперт Института массовой информации Роман Кабачий.

«Этот список – это перечень, который Мининформполитики готовило еще до того, как были запрещены «ВКонтакте» и «Одноклассники», – отметил эксперт.