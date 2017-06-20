Переселенцы из Донбасса живут на 2,5 долл. в день. Новости

В среднем доход вынужденного переселенца в Украине составляет 1990 грн, или 75 долл. США в месяц, что эквивалентно примерно 2,5 долл. в день.

По данным анализа Международной организации по миграции, 21% внутренне перемещенных лиц в Украине вынуждены довольствоваться двумя долл. И это в то время, когда буханка хлеба стоит около 40 центов.

По данным Минсоцполитики, в Украине зарегистрированы более 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса. 2/3 всех вынужденных переселенцев снимают жилье, а пятая часть проживает с родственниками. Около 40% внутренних переселенцев мечтают вернуться домой после окончания конфликта.

Источник: Вчасно

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