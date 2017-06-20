В «ДНР» хотели провезти партию оружия (Фото). Главная

Сегодня, 20 июня, на контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка» во время оформления автомобиля «Мерседес», на котором гражданин Украины направлялся на неподконтрольную территорию, была выявлена партия оружия и армейского снаряжения. Обнаружить незаконный груз помогла служебная собака. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Во время дополнительной проверки пограничным нарядом совместно с сотрудниками ГФС в салоне автомобиля были обнаружены комплектующие к стрелковому оружию и военная амуниция.

«В авто находилось нарезное оружие "Сайга-МК» и 168 патронов к нему, 9 магазинов, пистолет для отстрела резиновых пуль со снаряженным магазином (13 патронов), камуфлированная форма, берцы, бронежилет, наколенники, тактические ремни, оптика, глушитель, ножи, бинокль, планка Пикатинни, приклады различной модификации, очки тактические и тому подобное», – отметили в Госпогранслужбе.

Нарушителя и выявленную находку передали сотрудникам Национальной полиции.

Фото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины