Мобильное приложение «Полиция 102» работает в 4-х городах Донетчины (Фото). Новости

Приложение «Полиция 102» можно скачать в Google Play и App Store. Сначала приложение было запущено в Мариуполе. Теперь его могут скачать жители Краматорска, Славянска, Бахмута и Покровска.

Мобильное приложение «Полиция 102» для Android весит 9,59 мегабайт. При запуске приложение предлагает сначала выбрать язык: украинский, русский, английский. Перед входом предлагается небольшая ознакомительная инструкция, которая дает краткую информацию о назначении приложения и некоторых его функциях, в частности – экстренный вызов, проверка номера автомобиля на статус, родительская забота. После согласия с условиями пользования предлагается вход или регистрация. Регистрация требует ввести ФИО, мобильный телефон и пароль, после чего придет сообщение с кодом подтверждения. Правда, при нажатии кнопки подтверждения может возникнуть сообщение об ошибке. Но если после этого сообщения перейти в поле входа в аккаунт и ввести информацию из поля регистрации, то войти получится. Дальше необходимо ввести адрес электронной почты, код подтверждения и адрес проживания.

Приложение должно помочь установить по фото госномера, находится ли авто в розыске. Можно отследить геолокацию ребенка, получить уведомление, если ребенок в опасности или покинул территорию, которую родитель установил как безопасную. В приложении также можно оставить отзыв о работе сотрудника, сообщить о правонарушении.

Источник: КраматорскPost

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