Власти Донетчины признали безопасными разрушенную обстрелами Ольгинку и еще 42 прифронтовых поселка. Новости

Письмо с просьбой внести изменения в перечень населенных пунктов, утвержденных распоряжением КМУ №1085-р, в начале мая направили областным властям и правительству страны активисты Гуманитарной миссии «Пролиска». Всего в список волонтеров вошли 69 населенных пунктов Донетчины. Об этом рассказал руководитель «Пролиски» Евгений Каплин в Facebook.

«Сегодня мы получили ответ от Донецкой областной государственной администрации. Областные власти проанализировали предложенный нами список и на основе ответов районных администраций выслали рекомендации Министерству внутренних дел для вынесения их в установленном законе порядке на заседание Кабинета министров Украины», – написал Каплин 19 июня.

По его словам, в перечень будут внесены 26 новых поселков. Однако, еще 43 населенных пункта, которые рекомендовали волонтеры, власти не учли.

«Их не стали вносить в перечень на том основании, что они расположены не на линии соприкосновения, а в нескольких километрах от нее, в тылу. Но это не значит, что там безопасно: все поселки, которые мы рекомендовали, в той или иной мере страдают от боевых действий и близости к линии фронта», – отметил активист.

Так, по словам волонтера, руководство области отказалось включать в перечень поселок Ольгинку в Волновахском районе, в которой на прошлой неделе обстрелами разрушено 22 дома. Получается, что те жители, которые решатся покинуть разрушенный поселок, не смогут получить статус ВПЛ и получать «переселенческие деньги» на аренду жилья.

Не включили руководители области в перечень поселок закрытого типа Невельское в Ясиноватском районе, в котором отсутствует инфраструктура, доступ к медицине и транспортное сообщение. Также руководство области не сочло «прифронтовым» Зайцево, которое расположено недалеко от линии соприкосновения и также страдает от обстрелов.

«Районные власти утверждают, что если поселок находится в нескольких км от линии фронта, то его не стоит вносить в списки. Однако я бываю в этих поселках и вижу, что жить в них опасно, я видел, как в 500 м от этих сел в полях рвутся снаряды. И люди, которые бегут из этих поселков – безусловно, вынужденные переселенцы», – отметил Каплин.

Руководитель миссии «Пролиска» заявил, что волонтеры уже направили письмо в Донецкую областную государственную администрацию о несогласии с данным проектом решения.





Читайте также: