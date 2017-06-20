Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на Россию. Главная

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский рассчитывает, что визит президента Петра Порошенко в США будет успешным, а по его результатам международное давление на Россию увеличится. Об этом Жебривский заявил в эфире «112 Украина».
Это, по мнению Жебривского, ускорит восстановление украинского суверенитета над неподконтрольными территориями и возврат на Донбасс мира.
Также руководитель области прокомментировал обсуждение законопроекта о реинтеграции неподконтрольных территорий. Такой закон, считает он, однозначно нужен.
«На сегодняшний день АТО как система управления на Донетчине во время боевых действий, безусловно, исчерпала себя, и на сегодняшний день нужно перезагрузить... То, что на линии разграничений ключевая функция должна перейти к военным – в этом сомнений ни у кого нет... Перезагрузки, вместо АТО ситуация должна измениться и больше сконцентрировать средства в руках военных, которые отвечают за войну против российского агрессора. Безусловно, это правильный шаг. Я думаю, что микс таких вещей, как сохранение демократии, так и предоставление возможности военным не только воевать, но и отвечать за действия. Это правильное направление», – прокомментировал он.
Жебривский добавил, что в пятницу в Киеве намерен обсудить с секретарем СНБО Александром Турчиновым данный законопроект.
Как известно, президент Украины 19-20 июня находится с визитом в США.
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