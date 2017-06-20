В зоне АТО пропал подполковник Нацгвардии. Главная

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В зоне АТО пропал подполковник Нацгвардии

20.06.17 12:59 dnews.dn.ua Новости 31

В зоне АТО пропал подполковник Нацгвардии

В Национальной гвардии Украины сообщили о пропаже во время выполнения боевого задания в Луганской области подполковника Александра Бойко. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии подполковник Александр Бойко. По неподтвержденным данным офицер удерживается одним из террористических подразделений ОРДЛО», – сказано в сообщении.

Отмечается, что попытки решить вопрос по обмену и передаче офицера пока не привели к положительным результатам. 

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