В зоне АТО пропал подполковник Нацгвардии. Главная

В Национальной гвардии Украины сообщили о пропаже во время выполнения боевого задания в Луганской области подполковника Александра Бойко. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии подполковник Александр Бойко. По неподтвержденным данным офицер удерживается одним из террористических подразделений ОРДЛО», – сказано в сообщении.

Отмечается, что попытки решить вопрос по обмену и передаче офицера пока не привели к положительным результатам.