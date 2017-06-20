Skype перестал работать. Главная

Сегодня, 20 июня, популярный VoIP-сервис Skype перестал работать у части пользователей в Европе и в Украине. Администрация сервиса знает о неисправности, но пока не сообщает причины сбоя.

У части пользователей со вчерашнего дня не загружается Skype, как в мобильных, так и в десктоп-версии. В то же время сервис доступен для части пользователей. Об этом сообщается на сайте ain.ua.

Само приложение загружается, но подвисает на моменте соединения с сервисом. Перезагрузка и удаление данных учетной записи не помогают. В администрации сервиса сообщили, что уже знают о проблеме и пытаются разобраться.

«Нам известно о том, что пользователи могут или терять соединение с приложением, или не иметь возможности отсылать или получать данные. Для некоторых пользователей нет возможности видеть сообщения во время группового вызова, также задержки с добавлением в список друзей», – сообщили в администрации.

О состоянии Skype можно судить по карте Downdetector – сервиса, который мониторит доступность онлайн-приложений. В комментариях о неисправности сервиса говорят пользователи из Украины, Португалии, Бельгии, Швеции, Греции, Германии, Франции и других европейских стран.

По материалам: Громадське радіо