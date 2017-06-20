Нюансы выдачи загранпаспорта переселенцам и жителям неподконтрольного Донбасса. Главная

Украинцам, имеющим прописку на временно неподконтрольных украинской власти территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей, биометрические паспорта выдадут после дополнительной спецпроверки. Переселенцы для получения биометрических паспортов должны предоставить дополнительные документы для идентификации личности. Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук.

«Для получения биометрических паспортов гражданам с пропиской на оккупированных территориях Донбасса необходимо предоставить дополнительные документы для идентификации личности», – сказал он.

Согласно законодательству, жители НКТ и переселенцы имеют право на оформление заграничных биометрических паспортов на общих условиях. В то же время, дополнительная проверка, по словам Полищука, связана с невозможностью идентификации переселенцев по форме №1. «Определенное количество документов было потеряно во время событий, которые там происходят, поэтому нет возможности идентифицировать лицо по форме №1. Есть постановление Кабмина, которое рекомендует проводить дополнительную идентификацию», – отметил он.

Для подтверждения личности необходимо будет предоставить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, свидетельство о рождении, военный билет или другие документы.

Справка переселенца и другие документы не требуются при оформлении заграничного биометрического паспорта. Однако, в связи с осложненным процессом идентификации лиц, проживавших или проживающих на НКТ, таким лицам рекомендуют подавать дополнительные документы, выданные государственными органами. Например, справку переселенца, водительские права и тому подобное.

Причиной проблем с идентификацией лиц является недоступность картотек подразделений ДМС на НКТ. Сейчас идентификация заявителей осуществляется на основании данных, полученных из баз данных Единого государственного демографического реестра, или по данным, содержащимся в картотеках территориального подразделения ДМС, выдавшего паспорт гражданина Украины лицу (Постановление КМУ №152 от 07.05.2014).

Так как картотеки подразделений ДМС на НКТ недоступны, то идентификация жителей НКТ и ВПЛ осуществляется путем получения информации о личности из других реестров МВД, Национальной полиции, Минюста и органов ДФС.

Если в результате проверки будет установлено, что лицо не является гражданином Украины или информация, предоставленная ​​заявителем, не подтверждается через информационные системы, базы данных Реестра, картотеки (например, фото лица в паспорте и других реестрах не совпадают), подразделением ДМС или ЦНАП может быть вынесено решение об отказе в оформлении загранпаспорта. Решение об отказе в выдаче документа можно обжаловать в административном порядке или в суде.

Загранпаспорт граждане Украины могут оформить в любом отделении Государственной миграционной службы, отделениях «Паспортный сервис» и Центрах предоставления административных услуг при наличии соответствующего оборудования.

Стоимость паспорта в государственных учреждениях составляет 557,32 грн. (за 20 рабочих дней) и 810,32 грн. (за 7 рабочих дней). В центрах «Паспортный сервис» стоимость оформления загранпаспорта составляет 957,32 грн. (за 20 рабочих дней) и 1210,32 грн. (за 7 рабочих дней).

Напомним, 11 мая Совет Европейского союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом безвизового режима с ЕС смогут воспользоваться только те жители неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма, которые являются внутренними переселенцами. Как заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, безвизовый режим распространяется на всех граждан Украины, в том числе и жителей неподконтрольного Донбасса и аннексированного Крыма.

11 июня вступил в действие безвизовый режим между Украиной и странами Евросоюза.

Источник: АКМЦ

Фото из открытых источников

Читайте также: