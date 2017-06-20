Осы как причина ДТП на Луганщине (Фото). Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) сегодня, 20 июня, произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.
Около 08:00 к патрульным обратился водитель такси, который сообщил, что на улице объездной в Северодонецке автомобиль попал в ДТП.
«На месте происшествия полицейские увидели автомобиль, который выехал за пределы проезжей части, столкнувшись с деревом. В машине находился мужчина, которому патрульные оказывали первую домедицинскую помощь до приезда медиков. Патрульным водитель рассказал, что в автомобиль залетела оса, из-за чего он не справился с управлением», – говорится в сообщении.
У 26-летнего мужчины врачи обнаружили черепно-мозговую травму и перелом голеностопа. Его госпитализировали в Северодонецкую городскую больницу. На место вызвана следственно-оперативная группа.
Фото: Facebook/ пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного
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