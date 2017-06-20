Через «Изварино» из России в «ЛНР» снова пропускают людей. Главная

Международный пункт пропуска «Изварино» (расположен на неподконтрольной украинским властям территории Луганщины, Украиной официально закрыт) восстановил работу по пропуску граждан. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «пресс-службу администрации» Луганска.

Ремонтно-восстановительные работы на «Изварино», которые начались 29 мая, временно приостановлены. «Пункт пропуска» возобновил работу «в обычном режиме».

В случае возобновления ремонтно-восстановительных работ и изменений в работе пункта пропуска, «власти» обещают опубликовать дополнительную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что пункт пропуска из «ЛНР» в Россию будет пропускать в 3 раза меньше людей и машин.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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