Студентке вуза-переселенца на Луганщине назначена стипендия от Кабмина. Главная

Студентке Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля (перемещен в Северодонецк, Луганская обл.) назначена академическая стипендия Кабинета министров Украины. Об этом сегодня, 20 июня, сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Распоряжением правительства №405-р академическая стипендия Кабмина назначена 100 студентам и 24 аспирантам из многих высших учебных заведений Украины.

Среди них Камелия Алиева – студентка ВУНУ им. Даля.

Сообщается, что стипендиаты были отобраны согласно предложениям высших учебных заведений. Предварительно кандидатуры также рассматривались учеными советами вузов и согласовывались с органами студенческого самоуправления.

Отмечается, что студенты университетов, академий и институтов, согласно соответствующему распоряжению правительства, будут получать – 2 тыс. 100 грн в месяц, а аспиранты – 5 тыс. 664 грн.

Фото из открытых источников

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