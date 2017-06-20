Тарута предлагает перейти к «Венскому формату». Главная

Переговорный процесс об урегулировании ситуации на Востоке Украины требует перезагрузки и перехода от так называемого Минского к «Венскому формату» с участием США. Такое мнение журналистам выразил внефракционный народный депутат Украины Сергей Тарута, передает «Интерфакс-Украина».

«Минский формат полностью себя исчерпал... Ни одна из трех групп (политическая, экономическая, гуманитарная в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе – авт.) не дает результата, поэтому надо полностью перезагрузить систему. Перейти к Венскому формату», – сказал Тарута.

Обосновывая свое предложение парламентарий подчеркнул, что Австрия – нейтральная страна и имеет большой опыт урегулирования различных конфликтов. «Думаю, и президент Франции, и канцлер Германии согласятся», – отметил Тарута.

Он допустил, что на такой формат, скорее всего, согласится и президент США, в то время как он не захочет участвовать в «Нормандскими формате» (Украина, Германия, Франция, Россия), «поскольку это будет означать, что ты играешь по условиям Парижа».

По мнению нардепа, Украина должна «сформировать мощную группу, а не таких представителей, которые ничего не решают». По его словам, в эту группу должны войти и «представители Донбасса». «И я готов войти в эту группу», – подчеркнул Тарута.

Отвечая на вопрос, знаком ли он с законопроектом «Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины», Тарута ответил отрицательно.

«К сожалению, никто из депутатов его не видел, кроме тех, кто был на встрече с секретарем СНБО», – сказал Тарута.

Фото: telegraf.com.ua

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