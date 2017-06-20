Без очереди в Пенсионный фонд Мариуполя: Инструкция для переселенцев. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) появилась возможность пенсионерам избежать часовых ожиданий под кабинетами Пенсионного фонда (ПФ) благодаря Интернету. Для этого мариупольцам и переселенцам необходимо стать пользователем веб-портала Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщила начальник управления Пенсионного фонда Мариуполя Людмила Чеграхчи.

Перечень услуг, которые предоставляются пенсионерам через портал Пенсионного фонда:

выписка из пенсионного дела в отношении вида назначенной пенсии, размера пенсии и т.п.;

подача обращений о перерасчете пенсии в связи с приобретенным страховым стажем;

подачи жалоб в орган ПФ;

запись на прием без очереди;

предварительный заказ бумажных документов.

Для регистрации на портале необходимо обратиться по месту пенсионного учета, предоставить документ, удостоверяющий личность и оформить заявление пользователя. В Мариуполе Центральное объединенное управление ПФ находится по адресу: ул. Зелинского, 27-А, каб. 30, тел. (0629) 40 41 49.

Гражданин может оформить заявление дома, зайдя на сайт в раздел «Нормативные документы» и выбрав необходимую форму заявления:

для гражданина;

для юридического лица (страхователя).

В случае необходимости специалисты управления помогут в его заполнении. Внесенные в заявление сведения проверяются, вносятся в информационную систему ПФ. После чего печатается расписка о получении заявления лицом или страхователем, а также «регистрационный код». Этот код необходим лицу для регистрации на веб-портале. Хранить его необходимо в тайне до момента окончания регистрации. Завершить регистрацию необходимо зайдя на веб-портал ПФ в сети Интернет и выбрав пункт меню «Регистрация на портале».

Логин и пароль желательно выбирать такими, которые не содержат настоящих имен и фамилий. Выполнение такой рекомендации повысит уровень защиты персональных данных. На указанный лицом адрес электронной почты придет письмо, необходимое для подтверждения регистрации.

После подтверждения вы получите сообщение веб-портала об успешном окончании регистрации, затем на веб-портале автоматически формируется новая персональная страница пользователя портала. С нее и осуществляется доступ к персонифицированным электронным услугам ПФ.

В дальнейшем доступ к электронным услугам, которые предусматривают персонализированный доступ (получение выписок, отправка запросов, запись на прием и т.п.), осуществляется после авторизации на веб-портале «Вход». Портал работает с соблюдением требований к защите персональных данных.

Услуги на портале оказываются не только пенсионерам, но и застрахованному лицу (работающих или же занятых):

предоставляется информация, накопленная в базах данных персонифицированного учета взносов, уплаченных за человека в ПФУ (это важная информация для будущей пенсии);

предварительный заказ бумажных документов;

подача жалоб в орган ПФ;

запись на прием без очереди в орган ПФ.

Напомним, Мариупольский городской голова Вадим Бойченко обратился к руководству Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с просьбой помочь в разрешении ситуации с огромными очередями в отделениях ПФУ в городе. В обращении предлагалось улучшить условия приема граждан – оборудовать комфортные зоны ожидания и урегулировать очередь.

Источник: MRPL.city

Фото из открытых источников

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