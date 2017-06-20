Журналисты призвали мировое сообщество помочь найти пропавшего в Донецке Стаса Васина. Главная

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов подписал инициированное Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ) обращение к международному сообществу о прояснении судьбы и освобождении донецкого журналиста Станислава Асеева, известного под псевдонимом Станислав Васин. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил журналист «Радио Свобода» и главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко на своей странице в Facebook.

«Важная новость. Только что в Вене на #fomconf2017 председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов подписал инициированное НСЖУ обращение к международному сообществу – о прояснении судьбы и освобождении блогера и журналиста Станислава Васина (Асеева), который пропал на территории, подконтрольной «ДНР»», – написал Дихтяренко.

Журналист также отметил, что «теперь это совместное обращение украинских и российских журналистов».

«Призываем международное сообщество приложить максимум усилий для выяснения судьбы нашего коллеги Станислава Асеева и его освобождения», – сказано в обращении.

Как сообщалось, Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» обеспокоена исчезновением более 10 дней назад донецкого журналиста Станислава Асеева.

Напомним, об исчезновении в Донецке Станислава Васина стало известно 6 июня. При этом блогер исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Позднее стало известно, что мать Станислава Васина также перестала выходить на связь.

Фото: Facebook Андрея Дихтяренко

Читайте также: