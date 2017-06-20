Обстрелянные дома в Красногоровке помогают ремонтировать города-побратимы (Фото) . Главная

В Красногоровке приступили к восстановлению разрушенных обстрелами домов. Об этом рассказал руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Красногоровки Олег Ливанчук.

В частности, Ливанчук рассказал, что во время обстрелов 26-28 мая, снарядами в Красногоровке был разрушен 91 дом. В городе был создан оперативный штаб, который обратился за помощью к городам-побратимам из Сумщины, откуда родом сам Ливанчук. Это такие города, как Ахтырка, Конотоп и Сумы.

Первыми откликнулись ахтырчане и уже 19 июня 15-тонный груз прибыл в прифронтовой город. В нем шифер, доски, краска, цемент, рубероид, гвозди и другие строительные материалы, необходимые для экстренной восстановления жилья.

«С сегодняшнего дня силами государственной службы МЧС, благодаря тому, что есть материалы первой необходимости, мы начали восстанавливать жилье местных жителей», — рассказал руководитель ВГА Красногоровки.

Олег Ливанчук говорит, что местные жители очень признательны за предоставленные стройматериалы, которые крайне необходимы для восстановления жилья в прифронтовом городе.

«Люди действительно чувствуют, что не остались со своей бедой один на один, а есть те, кто действительно готов прийти на помощь», — отметил руководитель ВГА.

По материалам: Everyday.sumy

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