Ситуация в пунктах пропуска днем 20 июня. Главная

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Сандра: «На момент 8:00 в сторону ДНР было около 100 машин. Пешая очередь около 400, но с хорошим движением».

КПВВ «Марьинка»:

Юлия: «10:15. На Марьинке автоочередь на Донецк заканчивается в 50 метрах от броневика».

Юлия: «12:20. В Украину пешая очередь-огромная. На нулевом в сторону Курахово машины заканчиваются на взорванном бусе. На "Каргилле" в сторону Донецка очередь 25-30 машин».

Игорь: «13:10. В Донецк – до второй посадки».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «На 11:30 очередь на Еленовке в сторону Мариуполя до церкви».

КПВВ «Гнутово»:

Валентина: «10:20. На Октябре очередь машин 150, пропускают медленно».

Валентина: «12:25. С 6 утра еще не прошли пост ДНР».

КПВВ «Станица Луганская»:

Сергей: «11:30. На ЛНР 20 чел, а на Станице в Украину до последнего туалета».

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