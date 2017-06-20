Оккупированные территории нужно объявлять оккупированными, – военный эксперт. Главная

Официальное признание части территорий на востоке страны оккупированными, позволит переложить на Россию ответственность за обеспечение их электроэнергией. Так прокомментировал подготовку в Верховной Раде Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса военный эксперт Олег Стариков в эфире «NewsOne».

«Вчера спикер парламента заявил, что пока есть только концепция. Ввели понятия "военная операция", "оккупированные территории". Разобраться, что хочет наше руководство, очень тяжело. Как я это понимаю, оккупированные территории нужно объявлять оккупированными, потому что иначе мы попадем в капкан, как попала Молдова с Приднестровьем. Это одно из экономических давлений со стороны России, чтобы помешать их евроинтеграции. Они им предъявляют 6 млрд долга за поставку энергоносителей. То же самое происходит в ОРДЛО*. Если мы не объявим территории оккупированными, то Россия нам предъявит такой же счет по задолженности», – рассказал Олег Стариков.

При этом он уточнил, что Украине нужно освободить Донбасс таким образом, чтобы не попасть под Гаагский трибунал. «Наше руководство приняло "хорватский сценарий". Не зря наш премьер ездил к хорватскому коллеге и обговаривал операцию "Буря". Но там главнокомандующий спецоперации прошел Гаагу. Нам же нужно сделать все так, чтобы потом не попасть под Гаагский трибунал. У нас есть все необходимое, все законы, чтобы применять армию. Она сейчас потихоньку занимает "серую зону", продвигается», – добавил эксперт.

В то же время Олег Стариков подчеркнул, что Запад не видит другого способа решения конфликта на Донбассе, кроме Минских соглашений. «Есть Минские соглашения, от которых коллективный Запад не отойдет, нравится нам это или нет. Если мы не будем их придерживаться, то они нас заставят», – отметил эксперт.

Справка: спецоперация «Буря» – совместная военная операция армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, проведенная в августе 1995 года против Сербской Краины. Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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