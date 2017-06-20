Оккупированные территории нужно объявлять оккупированными, – военный эксперт. Главная

Официальное признание части территорий на востоке страны оккупированными, позволит переложить на Россию ответственность за обеспечение их электроэнергией. Так прокомментировал подготовку в Верховной Раде Украины законопроекта о реинтеграции Донбасса военный эксперт Олег Стариков в эфире «NewsOne».
«Вчера спикер парламента заявил, что пока есть только концепция. Ввели понятия "военная операция", "оккупированные территории". Разобраться, что хочет наше руководство, очень тяжело. Как я это понимаю, оккупированные территории нужно объявлять оккупированными, потому что иначе мы попадем в капкан, как попала Молдова с Приднестровьем. Это одно из экономических давлений со стороны России, чтобы помешать их евроинтеграции. Они им предъявляют 6 млрд долга за поставку энергоносителей. То же самое происходит в ОРДЛО*. Если мы не объявим территории оккупированными, то Россия нам предъявит такой же счет по задолженности», – рассказал Олег Стариков.
При этом он уточнил, что Украине нужно освободить Донбасс таким образом, чтобы не попасть под Гаагский трибунал. «Наше руководство приняло "хорватский сценарий". Не зря наш премьер ездил к хорватскому коллеге и обговаривал операцию "Буря". Но там главнокомандующий спецоперации прошел Гаагу. Нам же нужно сделать все так, чтобы потом не попасть под Гаагский трибунал. У нас есть все необходимое, все законы, чтобы применять армию. Она сейчас потихоньку занимает "серую зону", продвигается», – добавил эксперт.
В то же время Олег Стариков подчеркнул, что Запад не видит другого способа решения конфликта на Донбассе, кроме Минских соглашений. «Есть Минские соглашения, от которых коллективный Запад не отойдет, нравится нам это или нет. Если мы не будем их придерживаться, то они нас заставят», – отметил эксперт.
Справка: спецоперация «Буря» – совместная военная операция армии Хорватии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, проведенная в августе 1995 года против Сербской Краины. Результатами этой операции стала победа Хорватии и ликвидация республик Сербской Краины и Западной Боснии.
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Фото из открытых источников
Читайте также:
- Война на Донбассе: четыре международные модели урегулирования конфликта
- Деоккупация по–хорватски. Советы для Украины
- «Хорватский сценарий» для Донбасса. Опыт для Украины
- Чему может научиться Украина на опыте разделенной Германии
- Как Молдова сегодня воспринимает Приднестровье
- Килимник, Тарута, Пинчук, Янукович, Артеменко. «Мирные планы» для Донбасса
- План урегулирования ситуации на Донбассе. Версия Таруты
- Киев меняет стратегию в отношении «ЛНР» и «ДНР». Интервью с министром Чернышом
- План Пинчука: Донбасс в обмен на Крым
- Пинчук откорректировал свою позицию: Возвращение Крыма не должно мешать освобождению Донбасса
- Прогноз министерства оккупации: Донбасс вернется в 2018 году, Крым – в 2019–м
- Международный эксперт: Крым не вернется, а Донбасс не входил в планы Путина
- Социолог: Оптимальный вариант – замораживание конфликта на Донбассе, и для Запада тоже
- Минские соглашения не выполнимы, но других не будет, – Фесенко
- Марчук о конфликте на Донбассе: Болезненный компромисс неизбежен
- По Донбассу нужно готовится к хорватскому сценарию, – эксперт
- В законопроекте о реинтеграции Донбасса не идет речь о введении военного положения, – Тука
- Законопроект о реинтеграции Донбасса гармонизируют с Минскими соглашениями
- Законопроект о реинтеграции Донбасса дублирует закон об обороне, – военный эксперт
- Реинтеграция Донбасса: как отказ от АТО поможет вернуть неподконтрольные территории
- Жебривский надеется, что после визита Порошенко в США в мире усилится давление на Россию
- Тарута предлагает перейти к «Венскому формату»
- АТО на Донбассе могут назвать самообороной Украины, – представитель президента
- Концепция реинтеграции Донбасса от Турчинова
Комментарии