Из Мариуполя в Харьков – расписание нового поезда. Новости

6 июля 2017 года начнет курсировать поезд «Мариуполь-Харьков». Об этом сегодня, 20 июня, сообщила пресс-служба «Укрзализныци». Как сообщалось ранее, его запуск анонсировал председатель правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун.

Поезд «Мариуполь-Харьков» будет под №195/196. Он заменит беспересадочные вагоны № 84/796-795/83 «Мариуполь-Харьков» после 5 июля.

Из Мариуполя он будет отправляться с 6 июля 2017 года через день по четным датам в 20:08, прибывать в Харьков на следующее утро в 9:03.

Остановки предусмотрены на станциях Волноваха, Хлебодаровка, Зачатьевская, Камыш-Заря, Большой Токмак, Молочанск, Федоровка, Запорожье, Синельниково, Павлоград, Лозовая.

Обратно из Харькова поезд будет отправляться с 7 июля 2017 года через день по нечетным датам в 20:13, прибытие в Мариуполь на следующее утро в 8:49.

Поезд будет состоять из 16 купейных и плацкартных вагонов. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

В пресс-службе отмечают, что сейчас поезд №195/196 «Мариуполь-Харьков» назначен до 28 октября 2017 года. Позже его следование продлят после корректировки расписания движения.

Фото из открытых источников

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