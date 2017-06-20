В Донецке работает приют для животных, пострадавших от войны (Фото) . Главная

В неподконтрольном Донецке работает приют для собак «4 лапки», в котором содержатся животные из Дебальцево и прифронтовых районов Донецка. Об этом сообщает «администрация» Донецка.

На сегодня в приюте более 200 собак, а также кошки и лисенок Фокс.

Для четвероногих в приюте построили 24 новых вольера на 27 мест. Вольеры оборудованы будками, местами для кормления, ограждающими сетками и водоотливом.

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