В Донецке работает приют для животных, пострадавших от войны (Фото) . Главная

В Донецке работает приют для животных, пострадавших от войны (Фото)

20.06.17 18:52 dnews.dn.ua Новости 10

В Донецке работает приют для животных, пострадавших от войны (Фото)

В неподконтрольном Донецке работает приют для собак «4 лапки», в котором содержатся животные из Дебальцево и прифронтовых районов Донецка. Об этом сообщает «администрация» Донецка.

На сегодня в приюте более 200 собак, а также кошки и лисенок Фокс.

Для четвероногих в приюте построили 24 новых вольера на 27 мест. Вольеры оборудованы будками, местами для кормления, ограждающими сетками и водоотливом.

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