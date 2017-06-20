АТО на Донбассе могут назвать самообороной Украины, – представитель президента. Главная

Закон о реинтеграции Донбасса будет предусматривать круглосуточную работу СММ ОБСЕ на Донбассе и вероятность разворачивания на Донбассе миротворческого контингента или полицейской миссии. Об этом отвечая на вопрос «Сегодня» в кулуарах Верховной Рады сказала представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

«В законе обязательно будет прописано, что все процессы будут происходить только при соблюдении агрессором Минских соглашений. То есть, мы загоняем Россию назад в выполнение Минских соглашений – в политико-дипломатический путь. Этим законом также обязательно будет предусмотрена работа как на оккупированной, так и неоккупированной территории СММ ОБСЕ 24/7. Они соглашаются и готовы работать, они работают, чтобы боевики допустили их к работе на оккупированной территории. Но вы часто видите, что подрываются машины, происходит насилие по отношению к сотрудникам миссии. Делается все, чтобы вытеснить СММ ОБСЕ с Донбасса. Также в законе будет предусмотрена вероятность разворачивания на Донбассе миротворческого контингента или полицейской миссии», – сказала Луценко.

По ее словам, готового закона о реинтеграции Донбасса еще нет, есть основные блоки документа. Одним из них будет определен статус боевой операции, которая сейчас называется АТО.

«Будет определен статус конфликта, который происходит, назвав его так, как это названо в международных документах. В частности так, как это прописано в статуте ООН. К примеру (условно сейчас говорю, потому что только работает рабочая группа, идут наработки и шлифовка названий), это может быть самооборона страны против агрессии другой страны. Так прописано в одной из статей статута ООН. Нам также нужно четко определиться со статусом этих территорий. Следующее, мы четко фиксируем в этом законе, что восстановление суверенитета Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет происходить политико-дипломатическим путем. Это наша четкая позиция, под нее также подвязаны санкции, разные проекты европейского и демократического мира по отношению к Украине. В конце концов, под нее подвязаны пять трастов НАТО, которые направлены на повышение обороноспособности Украины, обучение военных по стандартам НАТО и т.д», – рассказала Ирина Луценко.

Также, по ее словам, закон будет предусматривать создание единого Штаба, который будет подчиняться президенту и куда войдут СБУ, ВСУ, Нацполиция, ГСЧС, Министерство по реинтеграции Донбасса (и его функции будут усилены), военно-гражданские администрации Луганской и Донецкой областей и другие органы.

«Он будет решать гуманитарные вопросы, безопасностные в первую очередь, социальные, административные, экологические. Очень много шахт подтоплены, вода не вымывается, больше 300 объектов на этой территории несут катастрофу для экологии. Это серьезнее, чем катастрофа на ЧАЭС. Воды, которые выйдут из шахт, через Северский Донец могут пойти в Азовское и Черное море», – сказала представитель президента в ВР.

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