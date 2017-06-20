Нардеп призвал правительство прекратить дискриминацию переселенцев. Главная

Прекратить дискриминацию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и немедленно привести в соответствие с действующим законодательством правительственное постановление относительно социальных выплат этой категории граждан Украины призвал правительство Украины председатель комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Правительство много говорит о реинтеграции Донбасса. Но на практике все иначе. Не надо объявлений о "больших" планах, нужно уважать права и свободы собственных граждан, а не дискриминировать их», – сказал он во время заседания согласительного совета ВР.

«В прошлом году 410 тыс. пенсионерам – гражданам Украины, которые имели статус ВПЛ, были прекращены выплаты пенсий. Это произошло из-за незаконных верификации, из-за незаконного Постановления КМУ №365 по социальным выплатам ВПЛ, которое противоречит Конституции и законодательству Украины и международным обязательствам нашего государства», – отметил Григорий Немыря.

Он напомнил, что 7 июня 2017 года на своем заседании Комитет ВРУ по правам человека рассмотрел вопрос относительно обеспечения выполнения органами исполнительной власти отдельных требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Обсуждение этого вопроса осветило ряд существенных проблем, связанных с реализацией Постановления Кабинета министров Украины от 08.06.2016 г. №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам».

По результатам дискуссии члены Комитета решили обратиться к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману «с требованием безотлагательно принять меры по приведению в соответствие с действующим законодательством Порядка назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, и Порядка осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 08.06.2016 г. № 365 с учетом позиции общественных организаций по этому вопросу».

Указанное письмо опубликовано на сайте Комитета ВРУ по правам человека.

«Я призываю правительство привести в соответствие с законодательством Украины свои постановления и немедленно прекратить дискриминацию собственных граждан», – подчеркнул Григорий Немыря.

Как сообщалось ранее, судебное заседание по иску правозащитников относительно признания Постановления Кабинета министров Украины №365 таковым, что нарушает права внутренне перемещенных лиц, снова перенесено.

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