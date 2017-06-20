Преступная группа крутила миллионами, выделенными на восстановление Донбасса (Фото). Главная

Конвертационный центр, который специализировался на выводе в «тень» бюджетных средств, выделенных на восстановление объектов инфраструктуры Донбасса, действовал на Полтавщине. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Также преступная группа предоставляла услуги по искусственному формированию налогового кредита по НДС,

«Злоумышленники путем заключения фиктивных договоров о якобы предоставленные работы или услуги с предприятиями-победителями тендерных торгов присвоили и обналичили более 6 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и капитальный ремонт водопроводов, берегов рек и перекрестков дорог на территории Бахмута Донецкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы «конверта» совместно с субъектами хозяйствования реального сектора экономики наладили канал поставки сельскохозяйственной продукции на неподконтрольные территории и в Российскую Федерацию.

«Они продавали ее за наличные, которую затем переправляли через линию разграничения, и распределяли на карточные счета участников сделки за вычетом процентов», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, общий оборот незаконно проконвертированных средств составляет более 113 млн грн.

«Правоохранители провели два десятка обысков в Полтавской, Киевской, Днепропетровской областях и районе АТО. Изъято бухгалтерскую документацию, наличные и товарно-материальные ценности на сумму более 1 млн 190 тыс. грн, 13 печатей фиктивных предприятий, 43 банковские карточки, чековые книжки, магнитные носители информации и бланки налоговой отчетности в фейковых "министерства доходов и сборов ДНР". На 61 расчетный счет субъектов хозяйствования, реквизиты которых использовались в противоправных механизмах, наложен арест. Следственные действия продолжаются», — уточняется и информации пресс-центра СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ