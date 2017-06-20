Переселенцам помогут заработать на жилье за рубежом, — Тука. Главная

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ)намерено трудоустраивать переселенцев за границей. Об этом сегодня, 20 июня, заявил заместитель министра МинВОТ Георгий Тука, передает « РБК – Украина ».

«Мы начинаем программу трудоустройства переселенцев за границей», — сказал Тука.

Замминистра отметил, что проблема безработицы касается 60% внутренне перемещенных лиц.

Ранее Тука заявил, что на строительство жилья для 500 тыс. переселенцев необходимо 5 млрд долларов.

«По оптимистичным расчетам, для того, чтобы обеспечить жильем 500 тысяч семей, употребляется термин — домохозяйств, необходимо минимум 5 млрд долларов. Если взять, что 10 тысяч долларов для строительства какого-нибудь жилья. Таких денег нет ни в бюджете, ни внешне», — сказал Тука.

Как уже сообщалось, 9 апреля 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в ст. 4 Закона Украины "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" по реализации государственных жилищных программ». Целью Закона является обеспечение удешевления стоимости строительства или приобретения жилья для социально уязвимых категорий граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государственная поддержка, предусмотренная данным законом, заключается в уплате государством 50% стоимости строительства или приобретения доступного жилья и / или предоставлении льготного ипотечного жилищного кредита.

Напомним также, что 9 марта Ощадбанк объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО. Условия:

кредиты на покупку жилья будут выдаваться на срок до 30 лет под 20% годовых;

можно получить кредит в размере до 90% стоимости недвижимости, которая будет выступать в качестве залоговой. При этом залогом может выступать как покупаемое жилье, так и недвижимость, которая принадлежит поручителю, например, родственнику переселенца или же непосредственно заемщику;

процентная ставка по кредиту является фиксированной на весь срок кредитования;

условиями кредитования предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без каких–либо штрафных санкций со стороны банка.

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