Переселенцам помогут заработать на жилье за рубежом, — Тука. Главная

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ)намерено трудоустраивать переселенцев за границей. Об этом сегодня, 20 июня, заявил заместитель министра МинВОТ Георгий Тука, передает «РБК – Украина».
«Мы начинаем программу трудоустройства переселенцев за границей», — сказал Тука.
Замминистра отметил, что проблема безработицы касается 60% внутренне перемещенных лиц.
Ранее Тука заявил, что на строительство жилья для 500 тыс. переселенцев необходимо 5 млрд долларов.
«По оптимистичным расчетам, для того, чтобы обеспечить жильем 500 тысяч семей, употребляется термин — домохозяйств, необходимо минимум 5 млрд долларов. Если взять, что 10 тысяч долларов для строительства какого-нибудь жилья. Таких денег нет ни в бюджете, ни внешне», — сказал Тука.
Как уже сообщалось, 9 апреля 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в ст. 4 Закона Украины "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" по реализации государственных жилищных программ». Целью Закона является обеспечение удешевления стоимости строительства или приобретения жилья для социально уязвимых категорий граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Государственная поддержка, предусмотренная данным законом, заключается в уплате государством 50% стоимости строительства или приобретения доступного жилья и / или предоставлении льготного ипотечного жилищного кредита.
Напомним также, что 9 марта Ощадбанк объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО. Условия:
- кредиты на покупку жилья будут выдаваться на срок до 30 лет под 20% годовых;
- можно получить кредит в размере до 90% стоимости недвижимости, которая будет выступать в качестве залоговой. При этом залогом может выступать как покупаемое жилье, так и недвижимость, которая принадлежит поручителю, например, родственнику переселенца или же непосредственно заемщику;
- процентная ставка по кредиту является фиксированной на весь срок кредитования;
- условиями кредитования предусмотрена возможность досрочного погашения кредита без каких–либо штрафных санкций со стороны банка.
Фото из открытых источников
Читайте также:
- На Луганщине кредитуют жилье на 30 лет. Условия и нюансы
- Как на Луганщине получить кредит на жилье за 1,5 тыс. грн в месяц
- Президент подписал закон о жилье для переселенцев за 50%
- Кто и когда из переселенцев сможет приобрести жилье за 50%
- Жилье переселенцам за 50%: Инструкция по применению
- Доступное жилье для переселенцев: подробности
- Переселенцам компенсируют 50% стоимости жилья
- Формула Концепции обеспечения жильем переселенцев: 14 кв. м на человека + 10 кв. м на семью
- Жилье «за полцены» для переселенцев может стать доступным во втором полугодии
- Жилье приобрели около 1% переселенцев
- На Львовщине переселенцы разработали программу по жилью
- Нужно быть реалистом, чтобы продать квартиру в Донецке
- В Северодонецке планируют построить для переселенцев дома на 230 квартир
- Ощадбанк начал предоставлять переселенцам кредиты на жилье
- Елена Маленкова: Кредиты от Ощадбанка – это профанация
- Переплата по ипотеке для переселенцев от Ощадбанка делает жилье в 2 раза дороже
- Ипотека для переселенцев. Кому выгодно брать жилье в кредит
- Эксперт об ипотеке для переселенцев Ощадбанка: Реальная ставка будет выше 20%
- В Донецке построили поселок для потерявших в войне жилье (Фото)
- Жилье от слова жить, или Снова о переселенцах
- На жилье для переселенцев надо 5 млрд долл, – Тука
- Жители Донбасса могут получить помощь в восстановлении жилья (Контакты)
- Когда на Луганщине переселенцам начнут давать кредиты на жилье
- Эксперт рассказал о госпрограмме по жилью за полцены для переселенцев
Комментарии