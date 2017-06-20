ЛЭО за долги обесточило военные объекты. Военные задержали начальника РЭС. Главная

19 июня компания «Луганское энергетическое объединение» отключило от электроэнергии ряд военных объектов на территории Луганской области. Военные, в свою очередь, задержали начальника РЭС, передает «БизнесЦензор» со ссылкой на пресс-службу «ЛЭО».

«19 июня ЛЭО начало отключать от электроснабжения блокпосты и воинские части – из-за долгов и многолетнего увиливания от заключения договоров. В ответ военные незаконно задержали начальника Счастьенского РЭС», – сообщает компания.

Освободить энергетика удалось лишь благодаря вмешательству заместителя губернатора области Юрия Клименко, уточняет «ЛЭО».

«Причиной отключения электроэнергии являются долги, накопленные большинством объектов – в размере около 7 млн грн», – заявляет «ЛЭО».

Также компания заявляет об отсутствии договорных отношений со значительным количеством других военных объектов в течение длительного периода (воинские части возле линии разграничения и блокпосты).

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