Хуг рассказал причину запрета проезда ОБСЕ в Седово. Главная

Наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ представители «ДНР» не пропустили в неподконтрольное украинским властям Седово, мотивируя это тем, что дорога, по которой должно осуществляться наблюдение сотрудниками Миссии, не разминирована. Об этом рассказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «УНН».

«18 июня вооруженные члены ДНР на блокпосту, расположенном на северном посту от населенного пункта Седово не пропустили патруль СММ в поселок, заявив, что они получили распоряжение не пропускать наблюдателей за блокпост и этот район закрыт для иностранцев. Команда Миссии видела, как гражданские транспортные средства проезжали через блокпост. СММ проинформировала об этом СЦКК. Это уже далеко не первый раз члены ОРДЛО не дают наблюдателям выполнять свою работу», – рассказали наблюдатели. Также в миссии заявили, что 18 июня наблюдателей не пропустили в с. Александровское.

«Наши наблюдатели прибыли для мониторинга ситуации в Седово. Там нас члены "так называемой ДНР" не пропустили, мотивировав это тем, что дорога, по которой должно осуществляться наблюдение сотрудников ОБСЕ – не разминирована и возможна угроза жизни для наблюдателей. Интересно, что украинская сторона все работы по разминированию выполнила в срок и без каких-либо проблем пост ВСУ миссия ОБСЕ прошла», – добавил Хуг.