В «ДНР» заявили о приезде Хуга в Саханку. Главная

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня, 20 июня, посетил неподконтрольное украинским властям с. Саханка (Новоазовский р-н, Донецкая обл.). Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Александр Хуг и патрули миссии ОБСЕ сейчас находятся в Саханке. Там планируется проведение инспекции», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что затем Хуг отправится в Донецк.

Напомним, ранее сообщалось, что визит Александра Хуга в Донецк запланирован на сегодня, 20 июня.

Фото: rbc.ua

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория