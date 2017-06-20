Прифронтовые села Донетчины попросили ОБСЕ о «хлебном перемирии». Главная

Громады прифронтовых поселков Приазовья написали обращение к членам нормандской четверки и наблюдательной группе совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе о введении «Хлебного перемирия». Они предлагают военным по обе стороны линии соприкосновения два месяца «отдохнуть», чтобы дать возможность убрать урожай. Об этом рассказал сельский голова Павлополя (Волновахский р-н, Донецкая обл.) Сергей Шапкин.

Соответствующее письмо подписали председатели сельсоветов Талаковки, Сартаны, Павлополя, Лебединского, Широкино, Коминтерново. В письме руководители населенных пунктов на линии соприкосновения просят установить «хлебное перемирие» с 00:00 часов 20 июня до 00:00 20 августа 2017 года.

Из довоенных 3,5 тыс. га пашенных земель, сейчас агрохолдинг «Харвест» обрабатывает 617 га, а фермерские хозяйства еще 150 га.

В Сартане (Мариуполь, Донецкая обл.) первый заместитель Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг встретился с главами прифронтовых поселков. Поводом к встрече стала обеспокоенность сельских жителей отсутствием условий для сбора урожая в условиях непрекращающихся боевых действий на линии соприкосновения. «Одна из самых мирных профессий – рабочий поля – сегодня стала одной из самых опасных. У нас неоднократно на минах подрывались трактористы, попадали под снайперские пули. В этом году мы ожидаем хорошего урожая, и не уверены, что сможем его нормально собрать из-за обстрелов», – рассказал Сергей Шапкин.

Ситуацию, когда фермеры не могут собрать урожай, не подвергая себя риску, Александр Хуг назвал катастрофической. «Для того, чтобы урожай был собран, должен быть безопасный доступ к полям для фермеров. Мы обсуждали, какие территории находятся под влиянием боевых действий. Мы будем информировать об обеспокоенности представителей громад и о территории, на которой необходимо обеспечить режим прекращения огня. Мы будем информировать людей, которые вправе принимать решения. Как вы знаете, для того, чтобы обеспечить это, необходимо решение тех, кто подписал минские соглашения. Они должны сделать то, что они обещали, для представителей населенных пунктов, которые здесь находятся и для фермеров. Мы не настолько наивные, чтобы думать, что ситуация изменится от катастрофической до нормальной за одну ночь. Мы понимаем, что это долгий и сложный процесс. Важно отметить, что ни тысяча, ни две тысячи, ни десять тысяч наблюдателей не смогут изменить ситуацию, если не будет политической воли для того, чтобы прекратить боестолкновения. Мы сообщим в соответствующие органы, которые должны принимать решения. ОБСЕ сейчас таких полномочий не имеет», – заявил Александр Хуг.

Напомним, сегодня, 20 июня, визит Александра Хуга запланирован в неподконтрольный Донецк.

Источники: Сайт города Мариуполя, Depo.Донбасс

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