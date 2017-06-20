В Кировоградской области открыли общежитие для переселенцев. Главная

В поселке Новгородка (Кировоградская обл.) открыли полностью реконструированное здание общежития, которое теперь будет служить жилищем для переселенцев из Донецкой, Луганской областей и Крыма. Это уже второе здание, отреставрированное при поддержке Евросоюза в рамках проекта «Построим будущее вместе!».

Общежитие построено по блочному принципу, каждый блок состоит из 8 жилых комнат, душевых и уборных. Всего здесь 150 комнат. На каждые два блока предусмотрены две кухни, бытовые комнаты и две лоджии. Вместо газа здесь будут пользоваться электрическими плитами и электроотоплением. Комнаты укомплектованы мебелью, кухни – электроплитами, электронагревателями, холодильниками, столами и стульями. Бытовые комнаты – стиральными машинами.

Заявки на проживание в общежитии прислали уже 138 семей. Среди них есть большие семьи, а есть и одинокие люди. В созданном здесь же коммунальном предприятии, в которое входят реконструированные детсад и общежитие, предусмотрены рабочие места для переселенцев. Договором с европейской стороной предусмотрено, что селить здесь будут в первую очередь переселенцев. И только в случае, если останутся невостребованные комнаты, в них могут поселить других граждан.

Переселенец-пенсионер из Донецка Владимир Семенов, придирчиво осмотрев дом, отметил, что условия для полноценного проживания здесь есть. Все преду­смотрено, выдержано в европейском стиле. «Нам с семьей сейчас сложно жить на съемной квартире. В Кропивницком (до переименования Кировоград) это стоит больших денег. Когда мы переехали в Кировоградскую область еще в начале конфликта, то думали, что все закончится в течение пары недель. Не закончилось. Я сразу тут осел, а моя молодежь еще пару раз пыталась вернуться в Донецк. Но там жизни нет. Мы осмотрелись в этом общежитии. Понравилось. Будем принимать решение», – рассказал Владимир Семенов.

Источник: Україна-Центр

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