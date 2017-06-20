Какие дороги отремонтировали в Константиновке. Главная

В Константиновке (Донецкая обл.) ремонтируют дороги.
По словам местных чиновников, деньги на ремонт поступают из областного бюджета и выделили только 30% из обещанной суммы. Но впереди еще несколько месяцев, когда погода позволяет выполнять такие работы.
Отремонтирована улица Емельянова. Близится к завершению ремонт дорожного покрытия на улицах Европейской (до переименования Калинина) и Инженерной (до переименования Карла Маркса).
Мастера службы автомобильных дорог работают на промышленной (объездной) дороге.
Источник: Знамя индустрии
Фото из открытых источников
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