Какие дороги отремонтировали в Константиновке. Главная

В Константиновке (Донецкая обл.) ремонтируют дороги.

По словам местных чиновников, деньги на ремонт поступают из областного бюджета и выделили только 30% из обещанной суммы. Но впереди еще несколько месяцев, когда погода позволяет выполнять такие работы.

Отремонтирована улица Емельянова. Близится к завершению ремонт дорожного покрытия на улицах Европейской (до переименования Калинина) и Инженерной (до переименования Карла Маркса).

Мастера службы автомобильных дорог работают на промышленной (объездной) дороге.

Источник: Знамя индустрии

Фото из открытых источников

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