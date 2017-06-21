Три причины прекращения выплат пенсий переселенцам в Мариуполе. Новости

Общественники выделили три основные причины прекращения выплат пенсий переселенцам в Мариуполе. О них рассказал руководитель регионального отделения БФ «Право на защиту» Владимир Олексенко.

Он уточнил, что одной из основных проблем для переселенцев, проживающих в Мариуполе, как и в других регионах, является приостановка соцвыплат и пенсий по Постановлению правительства № 365*. Если проверка по новому месту жительства, которая происходит без предупреждения переселенца, не выявляет его присутствия, и в трехдневный срок гражданин не подтвердит своего нахождения на территории регистрации, ему приостанавливают соцвыплаты. Что является, по мнению представителей БФ «Право на защиту», нарушением Конституции и законов Украины.

Олексенко напомнил, что правозащитники подали иск на Кабинет министров Украины с требованием отменить Постановление № 365. Он отметил, что Киевский окружной суд, куда подан иск, несколько раз переносил рассмотрение вопроса и следующее заседание назначено на 25 июля.

Владимир Олексенко добавил, что также выявлены десятки случаев, когда переселенцы, не покидавшие подконтрольные территории, находясь по месту регистрации, неожиданно для себя выясняли, что соцвыплаты им прекращены. При уточнении причин в Пенсионном фонде чиновники сообщали, что их данные переданы в списках СБУ в качестве лиц, нарушивших правила пересечения линии разграничения – якобы люди более 59 дней находились на неподконтрольной территории. Олексенко отметил, что среди попавших под приостановку выплат встречались люди с инвалидностью, которые физически не в состоянии перемещаться через линию разграничения.

Представитель БФ «Право на защиту» подтвердил, что переселенцам, задержавшимся на неподконтрольной территории более срока в 60 дней, приостанавливают выплату пенсий.

Среди причин лишения права на получение пенсии, по словам переселенцев, может быть сбой в предоставлении информации от пограничной службы в случае, если выезд с последующим въездом на подконтрольную территорию происходит в течение одного дня. Владимир Олексенко отметил, что к правозащитникам не поступала информации о подобных случаях. Подтверждающие данные о таких ситуациях отсутствуют.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий.

Источник: MRPL.city

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