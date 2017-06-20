В «ДНР» эксгумируют тела украинских воинов, погибших возле Шахтерска. Новости

«Министерство обороны ДНР» с украинской волонтерской организацией «Эвакуация 200» планируют провести совместную эксгумацию тел украинских военнослужащих в районе села Мариновка вблизи Шахтерска (Донецкая обл.). Мероприятие назначено на завтра, 21 июня. Об этом сообщают ресурсы НКТ*.

«Завтра планируется выезд в район населенного пункта Мариновка для эксгумации троих погибших военнослужащих ВСУ. При эксгумации будут присутствовать представители МО ДНР и украинской волонтерской организации "Эвакуация 200"», — сказал представитель «командования».

*НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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