Гройсман рассказал, когда в Украине отремонтируют дороги. Главная

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уже через 5-7 лет в Украине все дороги будут в хорошем состоянии. Об этом он сказал во время инспекции украинских дорог на трассе М-05 Киев-Одесса, передает «Сегодня.ua».
«Мы не будем останавливаться, и уже фактически через 5-7 лет украинские дороги будут абсолютно в нормальном качественном состоянии», – сказал Гройсман.
Он отметил, что в апреле начали ямочный ремонт, а сейчас автодорожники перешли на реконструкцию дорог.
«Сейчас мы по каждой области разрабатываем план реконструкции и строительства дорог. "Укравтодор" занят планом на 2018-2022 годы по ремонту и реконструкции. С 1 января запускаем новый дорожный фонд, и будем аккумулировать ресурсы и наращивать объемы работ с требованиями к соответствующему качеству», – сказал премьер.
Гройсман также подчеркнул, что две трети отремонтированных дорог соответствуют качеству и европейским стандартам.
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