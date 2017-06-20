Продать-купить квартиру в Донецке: правила «ДНР». Главная

В «ДНР» уверяют, что за последние 2 года спрос на приобретение недвижимости в Донецке стабильно растет. Покупателями выступают не только местные жители, но и жители Харьковской, Днепропетровской, западных областей Украины, а также России.

Если раньше те же переселенцы продавали свои оставшиеся на неподконтрольном Донбассе квартиры по украинскому законодательству и сделка совершалась на подконтрольной территории, то последний год приходится совершать двойные сделки – официальные в Украине и по «правилам ДНР». Даже если вам удается ограничиться юридически признанной куплей-продажей, оформленной на подконтрольной территории, не лишним будет знать нюансы требований «ДНР» к внутренним сделкам.

Как отмечает «адвокат ДНР» Анастасия Буторкина, в процессе покупки квартиры могут возникнуть немало вопросов юридического плана, начиная от проверки «чистоты» квартиры и заканчивая заключением грамотного договора покупки-продажи недвижимости.

«В принципе человек может подготовиться к сделке купли-продажи имущества самостоятельно. Но я бы дала рекомендацию обращаться к риелторам. Во-первых, это люди, которые могут помочь в ближайшие сроки зарегистрировать право собственности, проверить документы. Существует много нюансов и подводных камней. Обычному человеку они, как правило, неизвестны», – отметила Буторкина.

Чаще всего агентства недвижимости, как и частные посредники, устанавливают плату за свои услуги, исходя из средней по рынку. Сейчас в Донецке это 3-5% от стоимости сделки.

Цена может варьироваться в зависимости от опыта, профессионализма посредника или условий договора.

Ценовая политика

Местные риелторы уверяют, что с началом 2015 года рынок недвижимости в Донецке постепенно возрождается. Например, если еще в январе-феврале 2016 года приобрести 1-комнатную квартиру с удовлетворительным ремонтом в отдаленном от центра Донецка районе можно было за $11 тыс. – $12 тыс., то сейчас – за $14 тыс. – $15 тыс. В центре города жилье стартует от $20 тыс.

«Это абсолютно прогнозируемая динамика. Я уверен, что в 2017 году цены на недвижимость в среднем вырастут на 20%. В качестве элементарного инструмента для анализа, возьмите статистику поисковых запросов в Яндекс. Две минуты манипуляций, и вы увидите, что желающих купить квартиру в Донецке в разы больше, чем желающих продать», – прокомментировал «инвестиционный аналитик» Владимир Вершинин, работающий в Донецке.

«Судя по отчетам, которые поступают в министерство юстиции ДНР, наблюдается рост в развитии рынка недвижимости. Это видно по количеству совершаемых договоров купли-продажи, и по количеству совершаемых сделок. Я думаю, это положительная тенденция, тем более что стоимость недвижимости по сравнению с 2014 возрастает. Не сказать, конечно, что она вернулась к стоимости 2013 года, но тем, ни менее цена на недвижимость постепенно растет», – считает «министр юстиции ДНР» Елена Радомская.

Так, на сайте OLX собственники недвижимости предлагают 1-комнатную квартиру с приличным ремонтом в Калининском районе Донецка стоимостью $15 тыс.

2-комнатную квартиру в центре (Ворошиловский район) с хорошим ремонтом, мебелью, бытовой техникой и парковкой можно приобрести за $21 тыс. А в Ленинском районе, цена 3-комнатной квартиры – от $24 тыс.

К примеру, в Кировском районе стоимость 3-комнатной квартиры от $14 500.

Процесс приобретения недвижимости

По «законам ДНР» теперь покупка или продажа недвижимости в Донецке возможна только после «государственной» регистрации собственником вещных прав на имущество в «органах регистрации прав ДНР».

«Министр юстиции ДНР» Радомская призывает участников сделки не ездить на подконтрольную украинской власти территорию и не оформлять сделку повторно. Она акцентирует, что «на сделку, оформленную в 2017 году на территории Украины невозможно реализовать право собственности в ДНР».

При этом Радомская умалчивает, что с юридической точки зрения, сделки, которые совершаются по «законам» «ЛНР» или «ДНР» являются ничтожными, то есть не влекут за собой юридических последствий. И такие сделки Украиной, а также иными государствами не признаются. Поэтому участники покупки-продажи той же квартиры в Донецке должны понимать, что оформляя сделку по «законам ДНР», обладать правами на квартиру они будут только в границах «республики» и до тех пор, пока эта «республика» существует. Потом все подобные сделки будут признаны ничтожными.

Ну, а на данный момент именно «ДНР» считает сделки, проведенные по украинскому законодательству после 31 декабря 2016 года, недействительными. А если же сделка оформлена по законам Украины до 31 декабря 2016 года, то в «ДНР» ее требуют «легализовать» через специальную «комиссию ДНР по легализации документов».

Если дело дошло до совершения сделки, то покупателям недвижимости в «ДНР» рекомендуют проверить у продавцов следующие документы:

Правоустанавливающие документы на квартиру (извлечение из БТИ и документ, на основании которого к продавцу перешло право собственности), которые позволят установить собственника (сособственников, их доли) и основания приобретения имущества. Выписка из «государственного реестра ДНР» прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Экспертная оценка недвижимого имущества (проводится лицензированными оценщиками в «ДНР»). Сведения о зарегистрированных в квартире граждан. Обязательное требование – отсутствие на дату заключения сделки зарегистрированных лиц по адресу объекта покупки. В случае, если квартира была приобретена в период брака, например, по договору купли-продажи, она является общей совместной собственностью супругов. В таком случае при заключении сделки потребуется заявление второго супруга о согласии на продажу квартиры. Если квартира находится в общей долевой собственности, при заключении сделки потребуются все сособственники. Если в отчуждаемой квартире прописан несовершеннолетний, необходимо согласие органов опеки или попечительства. Т.е. должны быть решения опекунских советов. Наличие технического паспорта. Срок техпаспорта на недвижимое имущество составляет 1 год. Покупатель должен запросить у продавца технический паспорт, чтобы выявить возможные незаконные постройки и перепланировки, поскольку их наличие может нести в себе риск для безопасности проживающих в квартире.

Особое внимание следует обратить на проверку отсутствия арестов на квартире, запретов отчуждения, налогового залога, ипотек, а соответственно – кредиты банков или иных финансовых учреждений, «висящих» на продавце. Проверить это можно путем получения извлечений в органах регистрации вещных прав на недвижимое имущество «ДНР».

Следующим этапом является заключение предварительного договора купли-продажи, который заверяется нотариально. «Пошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество составляет 400 руб. (178,6 грн. по курсу "центрального республиканского банка ДНР") для физических лиц, юридические лица платят 800 руб. (357 грн). Нотариусы устанавливают стоимость услуг на основания Совета министров ДНР, то есть они не имеют права варьировать в этой стоимости. Так, к примеру, правовой анализ документов составляет 295 руб. (131,7 грн), подготовка и составление договора – 1022 руб.(456 грн)», – рассказала Радомская.

После того, как договор подписан, осуществляются расчеты между сторонами.

Далее новый собственник обращается в органы «государственной регистрации» вещных прав по месту нахождения недвижимости для регистрации перехода прав на недвижимое имущество в пределах «ДНР».

По материалам интернет-ресурсов временно неподконтрольной украинской власти территории и собственной информации

Фото из открытых источников

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